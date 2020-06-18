Инсайдер: Меган Фокс не хочет знакомить детей с новым бойфрендом

Звезды / Новости
18 июня 2020
Cosmo

Сегодня слухи о том, что актриса Меган Фокс ушла от мужа Брайана Остина Грина к 30-летнему реперу, таки подтвердились. Новая пара попала в объектив неугомонных папарацци. И Меган, и ее новый бойфренд Колсон Бэйкер выглядели безумно счастливыми и влюбленными. Но почему-то звезда не торопится переводить отношения на новый уровень и знакомить любимого с детьми. Напомним, вместе с супругом Брайаном Остином Грином Меган воспитывает троих сыновей.

Почему так? Анонимный источник, приближенный к паре, заявил, что Меган считает, что еще слишком рано — их отношения недостаточно серьезны. «Они встречаются, только когда мальчики с Брайаном», — рассказал инсайдер. 

Актриса не хочет торопить события, и мы считаем, это очень правильная позиция. А что думаешь ты?


 

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Фото: Gettyimages
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