Инсайдер рассказал о беременности Меган Маркл после выкидыша

Звезды / Новости
16 февраля 2021
Cosmo

Несколько дней назад принц Гарри и Меган Маркл объявили о том, что станут родителями во второй раз. Пара опубликовала трогательный черно-белый снимок, на котором Меган позирует с уже заметно округлившимся животиком. Фанаты в восторге, но в то же время переживают, как герцогиня переносит беременность после выкидыша.

Инсайдер, приближенный к паре, заверил СМИ, что у Меган и Гарри все в порядке, а будущая мама чувствует себя отлично: «Меган чувствует себя великолепно, она безумно счастлива и здорова. Молодые родители в восторге от того, что у Арчи появится брат или сестра, и они на седьмом небе от счастья, что их мечта о большой семье станет явью. Малыш должен появиться на свет уже в конце весны».

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Фото: Gettyimages
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