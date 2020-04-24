Instagram-скандал: на Дженнифер Лопес подали в суд за снимок в ее личном профиле

Звезды / Новости 24 апреля 2020

Cosmo

Очень странные дела: на Дженнифер Лопес подали в суд за публикацию ее же портрета в личном Instagram-профиле. Так, фотограф, сделавший снимок, решил заявить права на фото… спустя 3 года!

Предметом скандала стал портрет Джей Ло, который истец Стив Сандс сделал еще в 2017-м. По словам фотографа, звезда опубликовала снимок у себя в Instagram, не указав его авторство, и теперь он требует компенсации в размере 115 тыс. долларов!

На снимке Дженнифер Лопес запечатлена крупным планом в образе своей героини из проекта ««Все оттенки синего». В связи с событиями фото уже было удалено с ее страницы.