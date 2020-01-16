Ирина Шейк, Даутцен Крез или Синди Кроуфорд: узнай, какая ты модель по знаку зодиака 

Звезды / Новости
16 января 2020
Cosmo

На днях Карин Ройтфельд презентовала свой традиционный календарь, который в этом году посвятила знакам зодиака. В съемке приняли участие самые известные и красивые модели, среди которых Ирина Шейк, Синди Кроуфорд, Стелла Максвелл, Даутцен Крез и другие — каждая из них попыталась передать характер своего астрологического знака, и нам кажется, что им это удалось.

Давай смотреть, кому из красоток достался твой знак!

Козерог (Ирина Шейк)

Водолей (Даутцен Крез) 

Рыбы (Синди Кроуфорд)

Овен (Алек Век)

Телец (Стелла Максвелл)

Близнецы (Кэролин Мерфи) 

Рак (Miss Fame) 

Лев (Крис Грикайте) 

Дева (Гвиневер ван Синус) 

Весы (Кэндис Свейнпол) 

Скорпион (Мариякарла Босконо) 

Стрелец (Анок Яй)

Фото: crfashionbook.com

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: crfashionbook.com
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