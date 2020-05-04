Ирина Шейк, Эшли Грэм, Миранда Керр и другие приняли участие в первом модном онлайн-показе

Мода / Fashion news
4 мая 2020
Cosmo

Длительный карантин заставил многих из нас изменить свою жизнь и, конечно же, режим самоизоляции сильно сказался и на индустрии моды. На этих выходных пользователи со всего мира могли просмотреть в прямом эфире первый онлайн-показ, в котором приняли участие топ-модели и звезды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от amfAR (@amfar) 30 Апр 2020 в 9:59 PDT

Шоу CR Runway организовала международный директор моды Harper’s Bazaar Карин Ройтфельд совместно с американским фондом исследований СПИДа. В нем приняли участие знаменитые модели, среди которых Ирина Шейк, Эшли Грэм, Алессандра Амбросио, Уинни Харлоу, Миранда Керр, Ева Герцигова и другие. Все они продемонстрировали модные образы, проведя дефиле у себя дома. Также мероприятие поддержали Ирина Шейк, Ким Кардашьян и Хейли Бибер. Да, в наше время действительно возможно все!

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Автор: Анастасия Благодарная
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