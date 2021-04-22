Ирина Шейк и Брэдли Купер спровоцировали слухи о воссоединении новым фото в Instagram

Звезды / Новости 22 апреля 2021

Cosmo

Несмотря на расставание, которое случилось около двух лет назад, бывшие возлюбленные Ирина Шейк и Брэдли Купер то и дело дают повод писать об их воссоединении.

Так, звездам удалось сохранить хорошие дружеские отношения, они вместе воспитывают дочь Лею, которая проводит время то с мамой, то с папой, а иногда они попадают в объективы папарации и все вместе.

Но на этот раз подозрения фанатов имеют еще более веские обоснования. Ирина Шейк поделилась у себя в инстаграм новыми рекламными снимками, сделанными прямо у нее дома. В кадр попала ручка малышки Леи, а в подписи к фото, в кредитах звезда написала, что снимок сделан... Папочкой. Поклонники сразу же решили, что автор кадра — Брэдли Купер.

Вот это интрига.