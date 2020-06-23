Ирина Шейк перевоплотилась в мужчину, а Лео Дикаприо — в женщину: пользователи сети меняют пол звезд в FaceApp 

Звезды / Новости
23 июня 2020
Cosmo

Пользователи сети регулярно придумывают себе новые развлечения и запускают различные флешмобы. Недавно сеть взорвала новая идея: юзеры меняют пол знаменитостей с помощью приложения FaceApp и активно обсуждают получившийся результат. Так, в их умелых руках Лео Дикаприо перевоплотился в молодую девушку, а Ирина Шейк — в брутального мачо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @soelsb 22 Июн 2020 в 7:18 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @soelsb 20 Июн 2020 в 2:30 PDT

Получилось довольно забавно. Что скажешь?

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Фото: Instagram, Twitter, Gettyimages
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