Ирина Шейк перевоплотилась в мужчину, а Лео Дикаприо — в женщину: пользователи сети меняют пол звезд в FaceApp

Звезды / Новости 23 июня 2020

Cosmo

Пользователи сети регулярно придумывают себе новые развлечения и запускают различные флешмобы. Недавно сеть взорвала новая идея: юзеры меняют пол знаменитостей с помощью приложения FaceApp и активно обсуждают получившийся результат. Так, в их умелых руках Лео Дикаприо перевоплотился в молодую девушку, а Ирина Шейк — в брутального мачо.

Celebrities put through the gender swap app; a thread. pic.twitter.com/2Gbi75mYqC — Kal #GirlLikeMe (@EyesLikeShak) June 8, 2020

женская версия молодого ДиКаприо выглядит как новый краш pic.twitter.com/RqCjcVHeR4 — call me tony~we love u 3000 (@leilabooks) June 18, 2020

Получилось довольно забавно. Что скажешь?