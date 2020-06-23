Ирина Шейк перевоплотилась в мужчину, а Лео Дикаприо — в женщину: пользователи сети меняют пол звезд в FaceApp
Пользователи сети регулярно придумывают себе новые развлечения и запускают различные флешмобы. Недавно сеть взорвала новая идея: юзеры меняют пол знаменитостей с помощью приложения FaceApp и активно обсуждают получившийся результат. Так, в их умелых руках Лео Дикаприо перевоплотился в молодую девушку, а Ирина Шейк — в брутального мачо.
OMG draca malfoy #faceappchallenge pic.twitter.com/80zebjaWFe— ํ∘̥⃟⸽⃟৴▸ . (@_lineline_) June 15, 2020
Celebrities put through the gender swap app; a thread. pic.twitter.com/2Gbi75mYqC— Kal #GirlLikeMe (@EyesLikeShak) June 8, 2020
Публикация от @soelsb 22 Июн 2020 в 7:18 PDT
женская версия молодого ДиКаприо выглядит как новый краш pic.twitter.com/RqCjcVHeR4— call me tony~we love u 3000 (@leilabooks) June 18, 2020
Публикация от @soelsb 20 Июн 2020 в 2:30 PDT
Получилось довольно забавно. Что скажешь?