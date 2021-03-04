Ирина Шейк рассказала, почему не хочет говорить о Брэдли Купере в интервью

Звезды / Новости 4 марта 2021

Cosmo

Несмотря на то, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались друзьями, упоминать бывшего возлюбленного в прессе модель не любит. И пока поклонники гадали о возможных причинах такого «игнора», на волнующий их вопрос ответила сама звезда. Оказалось, все дело не в возможной неприязни между экс-парой, а всего лишь в желании Ирины сохранить приватность.

«Мои прошлые отношения — это то, что принадлежит мне, и это личное. Это часть моей внутренней сущности, которой я не хочу ни с кем делиться», — призналась Шейк в интервью Elle.

Также модель отметила, что не интересуется тем, что о ней и ее личной жизни пишут таблоиды.

«Я не читаю статей о себе. Честно говоря, я слишком занята воспитанием ребенка. Если журналисты пишут обо мне, это просто их работа. Я сосредоточена на своей жизни и своих друзьях. Остальное — всего лишь шум», — сказала она.

Однако, Брэдли Ирина в интервью все же упомянула, назвав его «потрясающим отцом» и высказавшись на тему совместной опеки над их дочерью Леей.

«Я никогда не понимала термина «совместная опека». Когда я с дочерью, я на 100 процентов ее мама, а когда с ней ее папа — он на 100 процентов ее папа. Совместная опека — это родительство», — резюмировала Шейк.