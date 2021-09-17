Ирина Шейк впервые прокомментировала роман с Канье Уэстом

Звезды / Новости 17 сентября 2021

Cosmo

В конце весны этого года в прессе появились слухи о том, что Канье Уэст, который только-только расстался с Ким Кардашьян, встречается с Ириной Шейк. Позже звезды сами подогрели их, когда были замечены вместе на отдыхе во Франции. Однако, по словам инсайдеров, на самом деле модель все это время не испытывала к рэперу ничего, кроме дружеских чувств, из-за чего они и решили прекратить встречаться — в том числе, чтобы не давать новые поводы для обсуждений в прессе.

А на днях отношения с Канье впервые прокомментировала сама Ирина — в интервью Highsnobiety. Модель не стала откровенничать с журналистами и намекнула на то, что слухи о ее романе с Уэстом были преувеличены.

«Завтра поползут слухи о том, что я встречаюсь со своим швейцаром, и что с того? А послезавтра это будет кто-то другой. Послушайте, в моей личной жизни всегда что-то происходит, но я предпочитаю держать это при себе», — отметила Шейк.