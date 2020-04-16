Истинная щедрость: на что Меган Маркл и принц Гарри потратили вырученные со свадьбы деньги
Сейчас Меган Маркл и принц Гарри занимаются переоформлением своей благотворительной организации Archewell, но это не мешает им делать добрые дела. На днях пресс-секретать пары заявил о том, что все вырученные со свадьбы деньги герцог и герцогиня Сассекские передадут фонду Feeding Britain, который обеспечивает питанием неблагополучные семьи в период пандемии. К слову, патронирует организацию архиепископ Кентерберийский, который и проводил их брачную церемонию.
Сообщается, что за продажу прав на телевизионную трансляцию Меган и Гарри заработали 90 тысяч фунтов стерлингов ($112 тыс.), которые до сегодняшнего дня не были потрачены.
«Герцог и герцогиня недавно разговаривали с архиепископом и были тронуты, услышав о том, как государство помогает гражданам во время пандемии коронавируса… Они очень рады, что могут гарантировать, что вырученные деньги пойдут на благое дело», — отметил представитель семьи.