Истинная щедрость: на что Меган Маркл и принц Гарри потратили вырученные со свадьбы деньги

Звезды / Новости 16 апреля 2020

Cosmo

Сейчас Меган Маркл и принц Гарри занимаются переоформлением своей благотворительной организации Archewell, но это не мешает им делать добрые дела. На днях пресс-секретать пары заявил о том, что все вырученные со свадьбы деньги герцог и герцогиня Сассекские передадут фонду Feeding Britain, который обеспечивает питанием неблагополучные семьи в период пандемии. К слову, патронирует организацию архиепископ Кентерберийский, который и проводил их брачную церемонию.

Сообщается, что за продажу прав на телевизионную трансляцию Меган и Гарри заработали 90 тысяч фунтов стерлингов ($112 тыс.), которые до сегодняшнего дня не были потрачены.