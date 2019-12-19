«История моей дочери — это ее история»: Шарлиз Терон впервые рассказала о том, почему называет сына дочкой

Cosmo

Начистоту.

Шарлиз Терон не раз становилась объектом критики за то, что позволяет своему сыну Джексону появляться на публике в одежде для девочек. В одном из новых интервью актриса впервые откровенно рассказала, что думает по поводу решения малыша стать девочкой.

«История моей дочери — это ее история. Когда-нибудь она сама расскажет обо всем, если захочет. Мне, как матери, важно лишь, чтобы общество и пресса употребляли правильное местоимение в разговорах», — призналась звезда.

Что же, надеемся, что все прислушаются к словам Шарлиз и проявят уважение к выбору ее сына.