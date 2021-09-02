Из песни слов не выкинешь: Канье Уэст признался, что изменял Ким Кардашьян

Звезды / Новости
2 сентября 2021
Cosmo

На днях Канье Уэст представил свой долгожданный новый альбом Donda, на премьере которого они с Ким Кардашьян «снова поженились». Разумеется, появление экс-супруги рэпера на сцене в свадебном платье оказалось лишь эффектной постановкой. На самом же деле бывшие возлюбленные не собираются возобновлять свои отношения — по крайней мере, сейчас. Почему? Выводы можно делать, внимательно вслушиваясь в слова новых треков Канье.

Так, например, в песне Hurricane Уэст намекнул на то, что изменял бывшей жене, когда они были в браке. В частности, речь идет о периоде, когда супруги воспитывали двоих детей: дочь Норт и сына Сейнта. 

«Here I go actin` too rich, here I go with a new chick
And I know what the truth is, still playin` after two kids», — поет рэпер, что можно перевести как:

«Вот он я — слишком богатый, вот он я — иду с новой цыпочкой
И я знаю, в чем правда — я все еще гуляю, даже после двух детей». 

Впрочем, инсайдеры уверены, что, несмотря на массу проблем, ставить точку в совместной истории Ким и Канье пока рано — по их словам, рэпер всеми силами пытается вернуть доверие бывшей жены, в том числе путем признания собственных ошибок в новых песнях. 

Посмотрим, что из этого получится! 

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Фото: Gettyimages
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