Из песни слов не выкинешь: Канье Уэст признался, что изменял Ким Кардашьян

На днях Канье Уэст представил свой долгожданный новый альбом Donda, на премьере которого они с Ким Кардашьян «снова поженились». Разумеется, появление экс-супруги рэпера на сцене в свадебном платье оказалось лишь эффектной постановкой. На самом же деле бывшие возлюбленные не собираются возобновлять свои отношения — по крайней мере, сейчас. Почему? Выводы можно делать, внимательно вслушиваясь в слова новых треков Канье.

Так, например, в песне Hurricane Уэст намекнул на то, что изменял бывшей жене, когда они были в браке. В частности, речь идет о периоде, когда супруги воспитывали двоих детей: дочь Норт и сына Сейнта.

«Here I go actin` too rich, here I go with a new chick

And I know what the truth is, still playin` after two kids», — поет рэпер, что можно перевести как:

«Вот он я — слишком богатый, вот он я — иду с новой цыпочкой

И я знаю, в чем правда — я все еще гуляю, даже после двух детей».

Впрочем, инсайдеры уверены, что, несмотря на массу проблем, ставить точку в совместной истории Ким и Канье пока рано — по их словам, рэпер всеми силами пытается вернуть доверие бывшей жены, в том числе путем признания собственных ошибок в новых песнях.

Посмотрим, что из этого получится!