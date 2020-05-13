«Измена моего отца разрушила ее жизнь»: Анджелина Джоли написала пронзительное эссе о своей матери

Звезды / Новости 13 мая 2020

Cosmo

В честь Дня матери Анджелина Джоли опубликовала пронзительное эссе о своей покойной маме Маршелин Бертран. В нем актриса рассказала о том, как чувствовала себя после смерти самого родного человека.

«Оглядываясь назад, я понимаю, насколько ее смерть изменила меня изнутри. Потерять ее любовь, тепло и нежные объятия — все равно что сорвать с себя защитное одеяло», — отметила Анджелина.

Также Джоли рассказала, как в свое время на ее мать повлияла измена мужа, и о том, как могла бы сложиться ее судьба при иных обстоятельствах.

«Измена моего отца резрушила ее жизнь. В свои 26 она осталась одна с двумя детьми и знаменитым мужем, который бросил тень на ее жизнь. На ее мечтах стать актрисой был поставлен крест. После ее смерти я посмотрела короткометражный фильм, в котором она снялась. Она отлично играла, ей все было по силам», — призналась звезда.

Раскрыла в эссе Энджи и тайну буквы W на своей правой руке — она посвящена матери, а именно песне Rolling Stones «Winter», которую Маршелин пела ей, когда она была ребенком.

До слез.