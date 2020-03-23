Известная украинская актриса заболела коронавирусом

Звезды / Новости 23 марта 2020

Cosmo

Известная в Голливуде украинская актриса Иванна Сахно, которая сейчас живет в США, сообщила, что заразилась коронавирусом. Тест подтвердил диагноз звезды.

«Всім привіт. Я тільки що отримала результат тесту на Covid-19. Він виявився позитивним. Симптоми корона вірусу проявились не відразу і не всі одночасно (біль в спині, біль в легенях, температура, носова кровотеча). Хочу попросити кожного з вас, не важливо чи у вас є будь які симптоми, просто будьте вдома. Це наш громадський обов’язок. Тим самим ви збережете життя тим, хто довкола вас», — написала Иванна в своем инста-эккунте.

Желаем актрисе хорошего самочувствия и скорейшего выздоровления!