Известная украинская актриса заболела коронавирусом
Известная в Голливуде украинская актриса Иванна Сахно, которая сейчас живет в США, сообщила, что заразилась коронавирусом. Тест подтвердил диагноз звезды.
«Всім привіт. Я тільки що отримала результат тесту на Covid-19. Він виявився позитивним. Симптоми корона вірусу проявились не відразу і не всі одночасно (біль в спині, біль в легенях, температура, носова кровотеча). Хочу попросити кожного з вас, не важливо чи у вас є будь які симптоми, просто будьте вдома. Це наш громадський обов’язок. Тим самим ви збережете життя тим, хто довкола вас», — написала Иванна в своем инста-эккунте.
Публикация от Ivanna Sakhno (@ivannasakhno) 21 Мар 2020 в 9:11 PDT
Желаем актрисе хорошего самочувствия и скорейшего выздоровления!