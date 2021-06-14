Как Брэдли Купер отреагировал на новость о романе Ирины Шейк и Канье Уэста

Звезды / Новости 14 июня 2021

Cosmo

Пока поклонники все еще в шоке от новости о романе Ирины Шейк и Канье Уэста (и их первых совместных фото), бывшие вторые половинки звезд, кажется, отнеслись к этому довольно спокойно. Как сообщает западная пресса, Ким Кардашьян одобрила новые отношения экс-супруга — точно так же, как Брэдли Купер. Так, актер уже успел отреагировать на новость, а приближенные к нему источники — поделиться его реакцией с изданием Us Weekly.

«Брэдли целиком и полностью поддерживает любой выбор Ирины. Он просто хочет, чтобы она была счастлива», — отметил инсайдер.