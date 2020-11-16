«Родителей эксплуатируют и выставляют в ложном свете ради денег»: как принц Уильям отреагировал на выход нового сезона «Короны»

Звезды / Новости 16 ноября 2020

Cosmo

Члены британской королевской семьи никогда не скрывали своего негативного отношения к сериалу «Корона». Принц Гарри даже отмечал, что собирается «остановить создателей шоу до того, как они доберутся до него». Волну критики со стороны членов монаршей семьи вызвал и выход четвертого сезона, акцент в котором сделан на непростых взаимоотношениях принца Чарльза и принцесса Дианы. Так, по сообщениям инсайдеров, они в ярости от того, что создатели используют в своем сериале вымысел и подают его зрителям как свершившийся факт.

«Это троллинг с голливудским бюджетом. Публика не должна думать, что то, как это изображено в сериале, соответствует тому, как все было на самом деле. Герцог Кембриджский Уильям также недоволен всей этой ситуацией. Он чувствует, что его родителей эксплуатируют и выставляют в ложном свете ради денег», — отмечают источники, приближенные к семье.