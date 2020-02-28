Как две капли воды: Белла Хадид и Карла Бруни поразили невероятным сходством в соблазнительной совместной фотосессии

Звезды / Новости 28 февраля 2020

Cosmo

Поклонники Беллы Хадид уже давно подметили ее сходство с 52-летней Карлой Бруни, В очередной раз модели продемонстрировали его в фотосессии для французского Elle. На снимках красотки позируют с компании креативного директора Burberry Рикардо Тиши в стильных нарядах из его новой коллекции, и, по словам пользователей сети, выглядят как настоящие двойники.

Мы не можем не согласиться, что сходство Беллы и Карлы очевидно! А ты что скажешь?