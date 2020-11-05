Как это было: инсайдеры рассказали о свадьбе Скарлетт Йоханссон и Колина Жоста

Звезды / Новости 5 ноября 2020

Cosmo

На минувшей неделе мы рассказывали тебе о том, что Скарлетт Йоханссон и Колин Жост, которые обручились в 2019 году, стали мужем и женой. Об этом стало известно из официального инстаграм фонда Meals on Wheels, который сообщил, что молодые попросили всех, кто хочет поздравить их с важным событием, пожертвовать деньги на помощь пожилым людям.

А на днях инсайдеры рассказали изданию People немного больше о звездной церемонии. «Они спланировали свою свадьбу всего за несколько недель. Среди приглашенных были только родные и близкие друзья», — отметили они.

«Они хотели устроить тихую, приватную церемонию, и им это удалось», — добавляют другие анонимные источники.

Что же, рады за пару и очень ждем фото!