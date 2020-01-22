Как это было: принц Уильям рассказал, как сделал предложение Кейт Миддлтон

Звезды / Новости 22 января 2020

Cosmo

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в далеком 2010 году. Однако, даже в то время детали самого предложения не разглашались. И вот недавно принц Уильям в одном из официальных обращений посвященном отношениям Британии и Африки, вскользь упомянул несколько интересных деталей, касающихся его супруги. Так, Уильям упомянул что Африка на самом деле для него лично очень значимое место. Ведь именно в Кении он когда-то сделал предложение Кейт Миддлтон.

«Когда я решил сделать ей предложение, я не мог придумать более подходящего места, что бы встать на одно колено» — сказал принц Уильям.

Что ж, это действительно очень романтично. Учитывая, что супруги в браке уже 10 лет и все еще время от времени вспоминают такие милые моменты.