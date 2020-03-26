Видео дня: как мы снимали Катю Сильченко на обложку апрельского номера Cosmopolitan

Звезды / Новости 26 марта 2020

Cosmo

Как мы уже тебе рассказывали, обложку апрельского Cosmopolitan украсила стильная, успешная и безумно вдохновляющая Катя Сильченко. В новом номере ты найдешь откровенное интервью с cover girl; список лучших бьюти-продуктов, в которые мы влюблены; советы по идеальному гардеробу для межсезонья; лайфхаки для тех, кто мечтает найти работу в индустрии красоты, и кто хочет прокачать свой мозг; ответ на вечный вопрос о том, давать ли еще один шанс бывшему, и еще много всего интересного.

А сегодня хотим показать, как же проходила съемка обложки. Скорее включай наше бэкстейдж-видео!