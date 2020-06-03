Новое лицо: как Хлое Кардашьян отнеслась к шквалу критики насчет ее внешности в интернете

Звезды / Новости 3 июня 2020

Cosmo

Неделю назад Хлое Кардашьян поделилась в Instagram фотографиями, которые собрали миллионы лайков и практически столько же негативных комментариев. Подписчики посчитали, что звезда перестаралась с пластическими операциями и злоупотребляет ретушью, из-за чего каждый раз на фото появляется новый человек.

Критики было действительно много, однако оказалось, что Хлое это нисколько не волнует. Журналисты UsWeekly пообщались с инсайдерами, которые рассказали, как телезвезда реагирует на происходящее.

«Ее не волнует негативный отклик фанатов, которые пишут, что она не похожа на себя. Она уверена, что выглядит замечательно. И ей на самом деле не важно, что о ней думают люди, пока она счастлива», — отмечают источники.