Как кадр из романтического фильма: Меган Маркл и принц Гарри рассказали, какое свое фото любят больше всего

Звезды / Новости 4 мая 2020

Cosmo

Королевский фотограф Самир Хуссейн продолжает раскрывать маленькие секреты. Так, недавно мужчина рассказал о любимом свадебном фото Кейт Миддлтон, а на днях поделился тем, какой свой общий кадр больше всего любят Меган Маркл и принц Гарри. Так, супруги особенно отметили снимок, сделанный во время их посещения церемонии Endeavour Awards в марте. На невероятно атмосферном фото влюбленные нежно смотрят друг на друга и улыбаются, прячась под зонтом от ливня.

« Они были очень счастливы, когда увидели этот снимок. Они постоянно о нем говорят. В этом кадре все сложилось как нельзя лучше: идеальный момент, символизм жестов, фон. Я им очень горжусь » , — рассказал фотограф изданию Daily Mail

Выглядит, как кадр из романтического фильма, согласись!