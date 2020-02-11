Как кадры из романтического фильма: Брэд Питт был замечен за объятиями и поцелуями с известной актрисой

Звезды / Новости 11 февраля 2020

Cosmo

Накануне «Оскара 2020» все ждали встречи Дженнифер Энистон и Брэда Питта на красной дорожке. Однако, звезда «Друзей» на церемонии не появилась, и лишь на одной из афтепати тепло поздравила экс-супруга с его первой наградой от Американской киноакадемии.

Но даже без присутствия на мероприятии ни одной из экс-супруг Питт в очередной раз привлек к себе и своей личной жизни повышенное внимание — а все из-за его фото с актрисой Реджиной Кинг, которая и вручила ему его первый «Оскар».

За кулисами сцены звезды нежно обнимались, целовались и не скрывали симпатию друг к другу. И если нам кажется, что Питта и Кинг связывают исключительно теплые дружеские отношения, то пользователи сети отмечают, что их совместные снимки напоминают кадры из романтического фильма.

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