Как Кейт Миддлтон, Елизавета II и другие члены королевской семьи поздравили Меган Маркл с 40-летием

Звезды / Новости 5 августа 2021

Cosmo

В среду, 4 августа, Меган Маркл отпраздновала свое 40-летие. По информации западной прессы, супруга принца Гарри провела праздничный день в кругу семьи, без громких вечеринок и десятков приглашенных гостей. Свои пожелания родственнице, несмотря на явную напряженность в отношениях, через океан отправили и члены королевской семьи: Елизавета II, Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и даже принц Чарльз.

@dukeandduchessofcambridge

Все они пожелали герцогине счастливого дня рождения, поделившись ее фото в своих инстаграм сториз. Самое трогательное, на наш взгляд, поздравление получилось у королевы — Елизавета II собрала коллаж из очень трогательных фото, среди которых есть и их с Меган общее.

@theroyalfamily

@clarencehouse