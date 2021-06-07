Кейт и Уильям посвятили трогательный пост Меган и Гарри — в честь рождения их дочери

Звезды / Новости
7 июня 2021
Cosmo

Вчерашний день закончился отличной новостью — Меган Маркл и принц Гарри наконец-то официально подтвердили, что стали родителями во второй раз. У супругов родилась дочь, которую они назвали Лилибет Диана — в честь королевы Елизаветы и леди Ди. Радостное событие, которое, как оказалось, случилось еще в минувшую пятницу, уже успели прокомментировать Кейт Миддлтон и принц Уильям. Герцоги Кембриджские посвятили родственникам пост в инстаграм. 

«Мы все невероятно рады прекрасной новости о рождении малышки Лили. Наши поздравления Гарри, Меган и Арчи», — написали Кейт и Уильям под трогательным фото, на котором беременная Меган держит на руках малыша Арчи. 

Мимими дня.

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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