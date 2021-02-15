Как королева отреагировала на новость о том, что Меган Маркл и принц Гарри станут родителями во второй раз

Звезды / Новости 15 февраля 2021

Cosmo

Вчера, в День всех влюбленных, Меган Маркл и принц Гарри сообщили поклонникам радостную новость о том, что вскоре они станут родителями во второй раз. Супруги также поделились трогательным черно-белым фото, на котором герцогиня Сассекская, у которой уже можно рассмотреть округлившийся животик, лежит на ногах мужа.

И если весь мир узнал о скором пополнении в семье Меган и Гарри только после их официального заявления, то королевская семья, конечно же, услышала радостную новость лично из уст супругов. И королева Елизавета уже даже успела прокомментировать ее через официального представителя Букингемского дворца.

«Ее Величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья невероятно счастливы и взволнованы», — сообщил он. Еще бы!