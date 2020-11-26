Как королевская семья отреагировала на выкидыш Меган Маркл

Звезды / Новости 26 ноября 2020

Cosmo

Вчера мир облетело душераздирающее эссе Меган Маркл, в котором она сообщила о том, что в июле потеряла второго ребенка. «Я опустилась на пол с Арчи на руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Веселая мелодия резко котрастировала с моим ощущением, что что-то не так. Я держала в руках своего первенца, зная, что теряю второго ребенка», — вспомнила герцогиня тот трагический день.

Пережить ужасное горе Меган и Гарри помогла не только взаимная поддержка, но и, в частности, королевская семья, которая первой узнала об утрате. По словам приближенных источников, в это непростое время родственники сильно сблизились, несмотря на все разногласия. Издание The Daily Beast также сообщило, что королева Елизавета отказалась комментировать эту тему, назвав ее «глубоко личной». Принц Чарльз также ответил прессе отказом, а еще один источник сообщил People, что сейчас «семья сильно опечалена».