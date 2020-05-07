Как не впасть в депрессию на карантине: Марго Робби сняла видео с ценными советами

Звезды / Новости
7 мая 2020
Cosmo

         

Сохранять оптимизм во время карантина не так уж легко и каждого из нас спасают разные вещи. Одни посвящают время удаленной работе, другие занимаются спортом онлайн или просто смотрят фильмы, на которые раньше времени не хватало. Еще одним советом, как оставаться на позитиве и не впасть в депрессию на карантине поделилась актриса Марго Робби.

Об этом она рассказала в новом видео, которое вышло в рамках проекта #WeThriveInside некоммерческой организации «Институт детского разума». Оказывается, чтобы не унывать, Марго составляет каждый день списки важных занятий:

«Я составляю списки дел на каждый день. Есть те, которые нужно сделать сегодня, есть планы на длительные сроки, а еще есть веселые и развлекательные. Я просто записываю все, о чем думаю. И если я не выполняю что-то из списка за день, я не переживаю, а просто возвращаюсь к выполнению этих пунктов на следующий день», — рассказала звезда.

Марго Робби убеждена, что эта привычка помогает расставить все по полочкам в голове. А приступить к написанию списков легко, но начинать нужно с простых задач. К примеру, планировать посмотреть фильм или начать читать книгу. 

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Автор: Анастасия Благодарная
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