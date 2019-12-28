Как самая обычная пара: как принц Гарри и Меган Маркл проводят рождествеские каникулы в Канаде

Звезды / Новости 28 декабря 2019

Cosmo

Недавно мы рассказывали тебе о скандале, который разгорелся в королевской семье из-за того, что принц Гарри и Меган Маркл отказались праздновать Рождество в компании своих родственников и, в частности, королевы. Супруги вместе с малышом Арчи предпочли отправиться на каникулы в Канаду, где, как утверждают очевидцы, проводят время, как самая обычная влюбленная пара. Так, местные жители рассказали западным таблоидам, что видели герцогов Сассекских на ужине в одном из ресторанов на набережной, на пробежке в парке Хорт-Хилл в Ванкувере и в соседнем городе Саанич.

В планах супругов, по словам инсайдеров, покататься на лыжах и просто отдохнуть от непростого уходящего года. Идеально!