Как сейчас выглядит сексуальный бойфренд Саманты из «Секса в большом городе» — 49-летний актер Джейсон Льюис

Звезды / Новости 1 июля 2020

Cosmo

На протяжении всего сериала у соблазнительной Саманты Джонс было много горячих парней, но этого красавчика забыть действительно сложно. Речь о персонаже по имени Смит Джеррод — актере и официанте со светлыми волосами и внешностью героя-любовника.

После появления в сериале «Секс в большом городе» у актера Джейсона Льюиса не было больших ролей, поэтому он редко появлялся на публике. Однако недавно он стал героем утреннего шоу на австралийском телеканале Seven. Перед зрителями Льюис предстал с короткими волосами, усами, щетиной и вместе с ведущими поговорил о ярких моментах из сериала. Например, о рекламе алкоголя, в которой он снялся благодаря Саманте.

Безусловно, на постере парень выглядит безумно сексуально, но и в 49 лет Джейсон не утратил свой шарм и сексуальную притягательность, правда?