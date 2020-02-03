Как тесен мир: Ирина Шейк и Брэдли Купер были замечены на одной вечеринке

Звезды / Новости 3 февраля 2020

Cosmo

Еще одно подтверждение тому, как тесен мир. Особенно, если говорить о закрытых голливудских вечеринках, на которые допускаются только избранные. Так, например, на этих выходных состоялась афтерпати премии BAFTA, на которой столкнулись бывшие возлюбленные Ирина Шейк и Брэдли Купер.

Правда, там они проводили время по отдельности и даже не были замечены вместе, хотя явно заметили друг друга (их поведение — явное тому доказательство). Пока Ирина всячески демонстрировала бывшему, что он потерял, позируя в очень «голом» платье в объятиях своего друга Рикардо Тиши, Брэдли тоже решил «поиграть на нервах» бывшей, активно общаясь с Лорой Дерн (той самой звездой «Большой маленькой лжи», роман с которой ему приписывают уже некоторое время).

Значит ли это, что Брэдли и Ирина все еще не равнодушны друг к другу и надежда на воссоединение есть? Делись мнением в комментариях!