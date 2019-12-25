Как у барби, только лучше: дочь Кайли Дженнер получила в подарок на Рождество настоящий дом

Звезды / Новости 25 декабря 2019

Cosmo

Круче не придумаешь! Следом за модными брендовыми сумочками и мини-автомобилем дочь Кайли Дженнер Сторми получила в подарок на Рождество… собственный дом!

Такой подарок решила сделать заботливая бабушка Крис Дженнер, чем не на шутку удивила всех фанатов семейства. Мини-домик был построен специально для Сторми во внутреннем дворе и полностью повторяет тот дом, в котором провела свое детство ее мама. Теперь это личная резиденция годовалой крохи. Сложно представить, что подарят малышке в следующий раз!