Как у Дженнифер Лопес и Амаль Клуни: стало известно, сколько Бруклин Бекхэм потратил на обручальное кольцо для Николы Пельтц

Звезды / Новости
12 июля 2020
Cosmo

Бруклин Бекхэм Никола Пельтц

Вчера Бруклин Бекхэм поделился трогательным фото со своей невестой Николой Пельтц, на котором та позирует в невероятно красивом желтом платье и с роскошным обручальным кольцом на безымянном пальце.

Последнее заинтересовало не только поклонников, но и западную прессу. Издание Mirror уже успело пообщаться со специалистами и определить примерную сумму, которую старший сын Виктории и Дэвида потратил на обручальное кольцо с бриллиантом изумрудной огранки. По их словам, стоимость украшения составляет от 150 до 200 тысяч долларов. 

Бруклин Бекхэм женится

«Красота и изысканность — главные отличительные черты обручального кольца с изумрудной огранкой. Длинные линии огранки придают камню элегантный и утонченный вид. Этот стиль, неподвластный времени, является фаворитом звезд. Такие кольца носят Дженнифер Лопес, Амаль Клуни и Дженнифер Лоуренс», — заявляют эксперты. 

Бруклин Бекхэм Никола Пельтц кольцо

Очень красивое, правда же?

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Фото: instagram.com/brooklynbeckham, instagram.com/nicolaannepeltz
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