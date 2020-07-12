Как у Дженнифер Лопес и Амаль Клуни: стало известно, сколько Бруклин Бекхэм потратил на обручальное кольцо для Николы Пельтц

Звезды / Новости 12 июля 2020

Cosmo

Вчера Бруклин Бекхэм поделился трогательным фото со своей невестой Николой Пельтц, на котором та позирует в невероятно красивом желтом платье и с роскошным обручальным кольцом на безымянном пальце.

Последнее заинтересовало не только поклонников, но и западную прессу. Издание Mirror уже успело пообщаться со специалистами и определить примерную сумму, которую старший сын Виктории и Дэвида потратил на обручальное кольцо с бриллиантом изумрудной огранки. По их словам, стоимость украшения составляет от 150 до 200 тысяч долларов.

«Красота и изысканность — главные отличительные черты обручального кольца с изумрудной огранкой. Длинные линии огранки придают камню элегантный и утонченный вид. Этот стиль, неподвластный времени, является фаворитом звезд. Такие кольца носят Дженнифер Лопес, Амаль Клуни и Дженнифер Лоуренс», — заявляют эксперты.

Очень красивое, правда же?