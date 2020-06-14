Как в старые добрые времена: Брэд Питт был замечен в доме Дженнифер Энистон

Звезды / Новости 14 июня 2020

Cosmo

За последний год в отношениях Брэда Питта и Дженнифер Энистон произошел огромный прогресс — актриса наконец-то отпустила все обиды на бывшего мужа, и они оба решили снова стать друзьями. Увидеть это собственными глазами можно было на церемонии SAG Awards 2020, где звезды не скрывали радости от встречи друг с другом.

А сейчас бывшие супруги сблизились еще больше благодаря общему делу. Так, они оба активно поддерживают движение против расовой дискриминации: сначала 1 миллион долларов благотворительной организации Color of Change пожертвовала Энистон, а затем такую же сумму перевел и Питт. Как сообщают инсайдеры изданию The Mirror, после этого актер был замечен в доме экс-супруги, где они обсуждали свои дальнейшие действия в этом направлении.

«Он очень вовлечен в благотворительность благодаря Дженнифер, поэтому и дополнил ее пожертвование. Они очень неравнодушные люди, и правда хотят помочь», — рассказывают источники.