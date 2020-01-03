Как в старые добрые времена: Джонни Депп провел праздники с Ванессой Паради и детьми

Звезды / Новости 3 января 2020

Cosmo

Во время скандального развода Джонни Деппа с Эмбер Херд, которая обвиняла его в домашнем насилии, бывшая возлюбленная актера Ванесса Паради поддерживала его как никто другой. Модель не единожды заявляла, что во время их совместной жизни Депп был примерным семьянином и никогда не поднимал на нее руку.

Поэтому новость о том, что в этом году Депп провел рождественские праздники именно в компании Паради и детей (20-летней Лили-Роуз и 17-летного Джека) в Париже, не стала ни для кого такой уж неожиданностью. Как сообщает издание, Джонни планировал покинуть французскую столицу сразу же после Рождества, но в последний момент изменил планы и остался еще на сутки.

Настоящий пример того, что остаться друзьями после расставания действительно можно.