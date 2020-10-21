Как выглядят самые трендовые кроссовки осени 2020: показывают участницы нового сезона шоу о моделях

Мода / Fashion news 21 октября 2020

Cosmo

Современная мода склонна к ностальгии и все чаще обращается к прошлому. Смелые сочетания цветов, массивная подошва и яркие акценты — кроссовки в стиле ретро не теряют свою актуальность из сезона в сезон. Особо актуальными они остаются и этой осенью,

Американский бренд Skechers в 90-х представил свою легендарную линейку Energy. Кроссовки быстро стали хитом благодаря появлению в них Бритни Спирс на обложке Forbes. Тем самым Skechers заявил о себе как первооткрыватель моды на массивные и яркие сникерсы. Позже бренд продолжил воплощать эту эстетику в линейке D’Lites, а на волне ретро-трендов перевыпустил культовые модели.

Атмосфера 90-х вдохновила Skechers на стильную съемку, в которой бренд отразил бунтарский дух молодежи тех времен, нарочитую небрежность и смелую эклектику: сочетание спортивного и классического стилей. Героинями съемки стали участницы нового сезона шоу о моделях: Даша Майстренко, Арина Любителева, Таня Брык и Саша Литвин.

На моделях — кроссовки из линеек Skechers D’lites, D’lites 3.0, Energy, Energy Racer и Premium Heritage Limited Еdition (все модели представлены на intertop.ua).

Фото: Дмитрий Мунтян

Локация для съемки: Ресторан Молодість; Milano Torino Vermuteria