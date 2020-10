Как выглядят самые трендовые кроссовки осени 2020: показывают участницы нового сезона шоу о моделях

Мода / Fashion news Это интересно

Романтичні сукні, стильні кардигани і не тільки: український бренд One by One презентував колаборацію з Cosmopolitan

Фасони, принти та колір — все у капсульній колекції One by One і Cosmopolitan говорить про любов, а одяг просто створений для ніжної та романтичної осені.