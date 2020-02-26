Как Владимир Кличко отреагировал на избиение его бывшей возлюбленной Хайден Панеттьери

Звезды / Новости
26 февраля 2020
Cosmo

Недавно все СМИ потрясла ужасная новость: бывшую невесту украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери жестоко избил новый бойфренд, Брайан Хикерсон. И это случилось даже не впервые!

Но, кажется, на этот раз тот факт, что парень поднял на нее руку, сильнее впечатлил Хайден и девушка заскучала за Владимиром. Так, актриса опубликовала у себя в Twitter фото Владимира Кличко, танцующего с их дочерью, и трогательно подписала: «Самый лучший папа». Вскоре пост был удален, но уже успел разлететься по сети.

Инсайдеры, приближенные к звездам, рассказали, что и Владимир все еще не равнодушен к Хайден. «Владимир очень беспокоится за Хайден. Он продолжает заботиться о ней и искренне желает ей всего наилучшего», — поделился анонимный источник. А также добавил, что Владимир считает, что Хикерсон просто использует его бывшую невесту и плохо на нее влияет.

 

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Автор: Юля Чуенок
Фото: Gettyimages
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