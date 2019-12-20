Какая страсть: Слава Каминская была замечена за поцелуями с бывшим мужем

Звезды / Новости 20 декабря 2019

Cosmo

Летом уходящего года Слава и Эдгар Каминские объявили о том, что разводятся. А на днях бывшие супруги вместе были замечены на вечеринке в честь дней рождения своих детей, которые родились в декабре: их дочери Лауре исполнилось четыре года, а сыну Леону — пять. И, судя по фото, сделанным на празднике, расставание Славы и Эдгара было не окончательным: на них звезды целуются, вселятся вместе со своими детьми и выглядят абсолютно счастливыми.

Рады видеть их такими!

