Какие люди: Джонни Депп завел Instagram и опубликовал первое фото

Звезды / Новости 16 апреля 2020

Cosmo

Если ты думаешь, что Instagram есть уже буквально у всех знаменитостей, их детей и собак, то ты ошибаешься. До недавнего времени личного аккаунта не было у Джонни Депа, хотя с такой армией фанатов и популярностью это действительно удивительно.

Страница актера уже получила верификацию, подтверждающую личность звезды, а несколько часов назад он даже опубликовал первое фото со съемок. В подписи он поприветствовал поклонников и отметил, что работает над новым интересным кинопроектом. Что ж, ждем новые фото и, конечно же, фильмы!