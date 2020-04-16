Какие люди: Джонни Депп завел Instagram и опубликовал первое фото
Если ты думаешь, что Instagram есть уже буквально у всех знаменитостей, их детей и собак, то ты ошибаешься. До недавнего времени личного аккаунта не было у Джонни Депа, хотя с такой армией фанатов и популярностью это действительно удивительно.
Страница актера уже получила верификацию, подтверждающую личность звезды, а несколько часов назад он даже опубликовал первое фото со съемок. В подписи он поприветствовал поклонников и отметил, что работает над новым интересным кинопроектом. Что ж, ждем новые фото и, конечно же, фильмы!
Публикация от Johnny Depp (@johnnydepp) 16 Апр 2020 в 7:12 PDT