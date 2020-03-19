«Какое мне прописали лечение? Никакого!»: Ольга Куриленко рассказала, как борется с коронавирусом

Звезды / Новости 19 марта 2020

Cosmo

В этот понедельник стало известно, что украинская актриса Ольга Куриленко попала в число зараженных коронавирусом. Об этом актриса рассказала у себя в Instagram, а также пожаловалась на то, что в Лондоне (где на тот момент пребывала звезда) ее отказались госпитализировать.

К счастью, ситуация разрешилась и сейчас актриса проходит активное лечение. Сегодня Ольга Куриленко откровенно рассказала о своей борьбе с коронавирусом:

«Ребята, сегодня мне лучше! Температура прошла. Я нахожусь в Лондоне! Как я знаю, что у меня коронавирус? Мне сделали тест в больнице, который оказался позитивным. Какое мне прописали лечение? Никакого! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: Витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус!!! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией. Всем кто болеет хорошего выздоровления».

Очень рады, что Ольге лучше, и желаем актрисе и всем пострадавшим быстрого выздоровления!



