Британская щедрость: что Дэвид и Виктория Бекхэм подарят сыну в честь свадьбы

Звезды / Новости 15 июля 2020

Cosmo

Новость о женитьбе Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц появилась на выходных и мы уже видели обручальное кольцо за $200 000, которое парень подарил невесте. А теперь стало известно, какой презент подготовили родители Бруклина молодоженам.

Инсайдеры сообщают, что Дэвид и Виктория Бекхэм подарят ребятам дом в Лондоне. По словам близких к паре источников, они рады своему жилью в столице Великобритании несмотря на то, что хотят переехать в США.

Что касается самой свадьбы, известно, что ее оплатит отец Николы, американский промышленник и миллиардер Нельсон Пельтц.Также пара планирует провести две церемонии — в Великобритании и во Флориде, где живет семья невесты.