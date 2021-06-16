Камбэк главной пары 90-х: Анджелина Джоли спровоцировала слухи о романе с бывшим мужем

Звезды / Новости 16 июня 2021

Cosmo

Пока все обсуждают воссоединение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека (судя по последним страстным фото, уже официальное), есть шанс, что нас ждет еще один романтический звездный камбэк. Так, в западных СМИ активно обсуждают роман Анджелины Джоли и... ее бывшего супруга Джонни Ли Миллера, с которым они были в браке с 1996 по 1999 год. Причина для слухов — тот факт, что за последние несколько дней актриса уже дважды была замечена возле нью-йоркского дома своего экс-возлюбленного.

В первый раз звезда приехала в дом актера одна (даже без сопровождения телохранителя) и с бутылкой вина, а во второй — в компании своего сына Пакса. И если часть пользователей уверена, что это лишь дружеские визиты, другая — утверждает, что здесь есть что-то большее, поскольку до этого бывшие супруги не поддерживали отношения.

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