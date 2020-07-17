Каміллі Паркер-Боулз — 73: як герцогиню привітали королева Єлизавета, Кейт Міддлтон та принц Чарльз 

Звезды / Новости
17 июля 2020
Cosmo

Сьогодні дружина принца Чарльза Камілла Паркер-Боулз відзначає своє 73-річчя. Уже традиційно теплі привітання на адресу герцогині Корнуольської в своїх офіційних Instagram-акаунтах залишили королева Єлизавета, Кейт Міддлтон та принц Вільям, а також принц Чарльз. 

«Бажаю найщасливішого Дня народження герцогині Корнуольській! Її королівській високості сьогодні виповнюється 73», — написала королева від спільним фото з Каміллою. 

Під спільною світлиною з іменинницею побажали герцогині Корнуольській щасливого свята і Кейт Міддлтон з чоловіком Вільямом. 

А ось в офіційному акаунті самої Каміли Паркер-Боулз та її чоловіка принца Чарльза з`явився новий офіційний портрет іменинниці, на якому вона просто сяє. 

«Нова світлина герцогині Корнуольській, опублікована на честь її 73-річчя. Вона була зроблена раніше цього тижня у саду Кларенс-Хауз», — йдеться у повідомленні. 

Приєднуємося до усіх привітань!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages, Instagram
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