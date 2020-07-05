Канье Уэст будет бороться за пост президента США

Звезды / Новости
5 июля 2020
Cosmo

Американский музыкант снова заговорил о своих невероятных планах. Сегодня ночью в своем Twitter Канье Уэст написал, что планирует баллотироваться на пост президента США.

«Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — заявил Канье Уэст и дополнил пост хештегом #2020VISION.

На твит рэпера позитивно отреагировал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который написал, что Канье может рассчитывать на его поддержку.

К слову, Канье не уточнил, в каком году он намерен выставить свою кандидатуру, однако такое заявление музыкант делает не впервые. Еще в ноябре 2019 Уэст во время своей речи на фестивале инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке признался, что хочет поучаствовать в президентских выборах в США в 2024 году. 

 

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Автор: Анастасия Благодарная
Фото: Gettyimages/Fotobank.ua
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