Канье Уэст будет бороться за пост президента США

Американский музыкант снова заговорил о своих невероятных планах. Сегодня ночью в своем Twitter Канье Уэст написал, что планирует баллотироваться на пост президента США.



«Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — заявил Канье Уэст и дополнил пост хештегом #2020VISION.

На твит рэпера позитивно отреагировал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который написал, что Канье может рассчитывать на его поддержку.

You have my full support!