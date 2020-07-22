Канье Уэст признался, что уже давно хочет развестись с Ким Кардашьян из-за измены

Звезды / Новости
22 июля 2020
Cosmo

На сегодняшний день Канье Уэст стал одной из самых обсуждаемых личностей в мире, затмив по популярности, кажется, всю семью Кардашьян. Сначала он выдвинул свою кандидатуру на пост президента, затем рассказал о желании Ким сделать аборт и на этом не остановился.

Откровенными рассказами Канье начал делиться со своими подписчиками в Twitter. Сначала он заявил, что его жена Ким Кардашьян вместе с мамой Крис Дженнер пыталась отправить его в психиатрическую лечебницу, а ночью написал еще несколько постов о том, что супруга ему изменяет.

«Я пытаюсь развестить с Ким с тех пор, как она встретилась с Миком Миллом в отеле Waldorf, чтобы обсудить „тюремную реформу“. Мик — мой друг, он был почтителен… Ким перешла черту. Я стою 5 миллиардов долларов и даже больше — так думает Христос. Но никто из вас не слушал MJ, а теперь вы им верите?? Крис и Ким сделали заявление без моего одобрения. Жена не должна так поступать», — поделился Канье.

Спустя несколько минут все эти посты были удалены, но со скринтоштами не поспоришь.

К слову, Канье не раз уже отмечал в интервью, что страдает от биполярного расстройства. А в своей публикации он имел ввиду рэпера Meek Mill, с которым Ким вместе выступала на саммите, посвященном тюремной реформе в ноябре 2018 года.

 

5 5 2
Автор: Анастасия Благодарная
Спецпроекты
Головні б’юті-тренди

2020 року, від яких у захваті весь світ
Підберіть колір

волосся і дізнайтеся про свій стиль
Реклама
Читайте также
1
Головні б’юті-тренди 2020 року, від яких у захваті весь світ
2
Канье Уэст заявил, что хочет развестись с Ким Кардашьян
3
Сама элегантность: Моника Беллуччи в платье из кружева винного оттенка
4
Фото дня: новые портреты принца Джорджа в честь его дня рождения
5
Кэтрин Зета-Джонс поделилась трогательным снимком дочери
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Она боится»: возлюбленная Киану Ривза стала жертвой преследований его фанатки

Поклонница актера буквально следует за Александрой по пятам, а однажды даже вторглась в ее дом!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Минус один желанный холостяк: Роберт Паттинсон женится

Кто эта счастливица?

COSMO / Тренды

Головні б’юті-тренди 2020 року, від яких у захваті весь світ

5 лайфхаків від офіційної візажистки Oriflame Діани Кулькової
Звезды / Новости
Это интересно

Очень трогательно: как Меган Маркл и принц Гарри поздравили принцессу Беатрис со свадьбой

Мимими! 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма прокомментировала его свадьбу: «Он влюбляется каждые несколько минут»

Девушка озвучила то, о чем много кто думает…

Stay home with Cosmopolitan
1
«Просто надень ее»: Кортни Кокс и Дженнифер Энистон призвали носить маски забавным видео со щенками
2
Без макияжа и в защитной маске: Дженнифер Энистон эмоционально обратилась к поклонникам в Instagram
3
В Китае обнаружили новый опасный вирус, который может привести к очередной пандемии
4
Дуже зворушливо: Настя Каменських, Monatik, Алла Костромічова та інші українські зірки привітали випускників з закінченням школи
5
«Это первый препарат, который показал снижение уровня смертности среди пациентов c Covid-19», — глава ВОЗ о научном прорыве британских ученых
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Он открыто угрожал мне убийством»: Эмбер Херд под присягой обвинила Джонни Деппа в насилии

Актриса призналась, что в этих отношениях постоянно боялась за свою жизнь.

Loading...
Звезды / Новости

«Он стал мишенью таблоидов»: Меган Маркл обвиняет британские СМИ в проблемах с отцом

По словам инсайдеров, до всего этого у Меган Маркл были прекрасные отношения с отцом. Теперь же Томас Маркл регулярно дает СМИ новые и новые поводы обсуждать дочь…

Читайте также
1
Підберіть колір волосся і дізнайтеся про свій стиль
2
«Що б у світі не відбувалося, життя триває і бізнес не вмирає. Головне, дати йому свободу», — співзасновник Éclair Little Artwork Євгеній Єлізар'єв
3
«Я пытался добиться развода с момента встречи Ким с рэпером Meek Mill», — Канье Уэст рассказал, что последние два года пытается развестись
4
Как пережить расставание? Рассказывает психолог
5
Збираємося на пляж: лляна сукня, фактурний купальник та шопер на зав'язках із нової колекції Jul
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Новость дня: Ники Минаж впервые станет мамой

Звезда поделилась радостной новостью у себя в Instagram!

Звезды / Новости

Намек на романтику: Рианна и A$AP Rocky вместе рекламируют косметику

А может это не просто так?

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: София Ричи

Здоровый экоизм: новые правила жизни, сознательная мода и эко инфлюэнсеры

Экологично меняем работу и освежаем резюме

Вогнали в краску: прокачиваем навыки по окрашиванию волос дома

Go out: как сделать каминг-аут безопасным для себя и безболезненным для твоего окружения

Дофаминовый фастинг: не столько диета, сколько новомодный способ перезагрузки
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Маск навещал ее несколько раз в неделю»: свидетель рассказал в суде, что Эмбер Херд регулярно изменяла Джонни Деппу

В доме самого актера!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Что на личном фронте: Эмилия Кларк встречается с известным голливудским сердцеедом

Пара впервые попала в объектив папарацци!

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

Канье Уэст признался, что Ким Кардашьян хотела сделать аборт

Неожиданная правда. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

СМИ: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк стали родителями во второй раз

Пара тщательно скрывала эту беременность, но новость таки попала в СМИ.

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Карантин не помешал: принцесса Беатрис тайно вышла замуж за Эдоардо Мапелли Моцци

Вот это новости!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в защиту Джонни Деппа: «Он не способен на насилие»

Бывшие возлюбленные дали показания в пользу актера, которого Эмбер Херд настойчиво обвиняет в домашнем насилии.

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

«Надо мной издевались»: Виктория Бекхэм впервые рассказала о буллинге, с которым столкнулась в школе

Неожиданно и очень откровенно.

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.