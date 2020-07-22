Канье Уэст признался, что уже давно хочет развестись с Ким Кардашьян из-за измены

Звезды / Новости 22 июля 2020

Cosmo

На сегодняшний день Канье Уэст стал одной из самых обсуждаемых личностей в мире, затмив по популярности, кажется, всю семью Кардашьян. Сначала он выдвинул свою кандидатуру на пост президента, затем рассказал о желании Ким сделать аборт и на этом не остановился.

Откровенными рассказами Канье начал делиться со своими подписчиками в Twitter. Сначала он заявил, что его жена Ким Кардашьян вместе с мамой Крис Дженнер пыталась отправить его в психиатрическую лечебницу, а ночью написал еще несколько постов о том, что супруга ему изменяет.

«Я пытаюсь развестить с Ким с тех пор, как она встретилась с Миком Миллом в отеле Waldorf, чтобы обсудить „тюремную реформу“. Мик — мой друг, он был почтителен… Ким перешла черту. Я стою 5 миллиардов долларов и даже больше — так думает Христос. Но никто из вас не слушал MJ, а теперь вы им верите?? Крис и Ким сделали заявление без моего одобрения. Жена не должна так поступать», — поделился Канье.

Спустя несколько минут все эти посты были удалены, но со скринтоштами не поспоришь.

К слову, Канье не раз уже отмечал в интервью, что страдает от биполярного расстройства. А в своей публикации он имел ввиду рэпера Meek Mill, с которым Ким вместе выступала на саммите, посвященном тюремной реформе в ноябре 2018 года.