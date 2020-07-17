Карантин не помешал: принцесса Беатрис тайно вышла замуж за Эдоардо Мапелли Моцци

Звезды / Новости 17 июля 2020

Cosmo

Из-за пандемии коронавируса многим известным парам, среди которых, к примеру, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, пришлось перенести свадьбу на неопределенный срок. Долгое время меняли дату торжества и принцесса Беатрис и ее жених Эдоардо Мапелли Моцци.

Однако, как сообщают британские СМИ, влюбленные все же не выдержали и тайно поженились в Виндзорском замке сегодня, 17 июля. Информацию подтвердил и Букингемский дворец в комментарии CNN.

«Приватная свадебная церемония принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци состоялась в 11 часов утра в пятницу, 17 июля, в Часовне Всех Святых в Виндзоре. Небольшую церемонию посетили королева Елизавета, герцог Эдинбургский Филипп и остальные близкие члены семьи. Свадьба состоялась с учетом соблюдения всех мер безопасности», — сообщает дворец.

Отличные новости!