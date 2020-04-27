Карантин вместе: Дан Балан и Тина Кароль презентовали чувственную совместную песню в... спальне певицы

Звезды / Новости 27 апреля 2020

Cosmo

Слухи о романе Дана Балана и Тины Кароль ходят в сети уже давно. И в суперфинале десятого сезона шоу «Голос країни», который состоялся в воскресенье, 26 апреля, они в очередной раз их подогрели. Так, в конце прямого эфира звезды презентовали чувственную совместную песню.

И пока одни обсуждали романтичный текст композиции, другие, в том числе Юрий Горбунов, отметили еще более интересную деталь — что свой номер Дан и Тина записали... в спальне певицы. Из этого ведущий шоу сделал вывод, что судьи проекта, которым давно приписывают роман, проводят карантин вместе. Сами звезды, впрочем, на замечание Горбунова никак не отреагировали.

Вот это поворот!