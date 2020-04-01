Кайли Дженнер начала выпускать антисептики

Звезды / Новости 1 апреля 2020

Cosmo

Самая молодая миллиардерша в мире и основательница бьюти-бренда Kylie Cosmetics помогает бороться с пандемией, охватившей планету. На прошлой неделе Кайли выделила 1 миллион долларов на покупку средств защиты для американских больниц, но на этом добрые дела не заканчиваются.

Совместно с производителем косметики Coty Inc. Кайли будет выпускать дезинфецирующие средства, которые сейчас являются дефицитным товаром. Произведенные санитайзеры будут переданы госпиталям Калифорнии, также их предоставят сотрудникам фабрик и аптек.

К слову, Кайли не первая решилась на подобный шаг. Ранее о производстве дезинфицирующих средств заявили владельцы конгломерата LVMH, которые отдали для этого заводы Dior, Guerlain, Louis Vuitton и Givenchy. Также многие бренды, среди которых Balenciaga, Burberry и Zara, начали шить защитные маски.