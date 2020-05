«Каждый год новое лицо»: подписчиков Хлои Кардашьян шокировали свежие фото звезды

Эксперименты с фотошопом уже стали фишкой всех членов семейства Кардашьян-Дженнер и даже присутствие лишних частей тела не особо кого-то удивляет. Однако некоторые ситуации все же вызывают возмущение у многочисленной армии подписчиков, которые, кажется, начали уставать от неестественных преображений.

На днях волну возмущения вызвала 35-летняя Хлои Кардашьян, которая за последнее время сильно изменилась. Звезда похудела на 27 килограмм и это привело ее миллионы фолловеров в восторг, чего не скажешь о новых фото Хлои в Instagram. Первое, что бросается в глаза, — это совершенно другое лицо, которое сильно отличается от прежних фотографий Хлои.

«Каждый год у нее новое лицо», «Она выглядит по-разному на каждом своем фото», «Кто-то за это время не успел купить бумажные полотенца, а Хлое удалось поменять лицо», — комментариями такого плана пользователи засыпали Twitter и Instagram, осуждая звезду за перебор с фотошопом и хирургическими вмешательствами. Хотя Кардашьянам к такому, конечно же, не привыкать!

Khloe Kardashian be looking like a different person every year pic.twitter.com/3UIvklDeQk

I refuse to believe this is Khloe Kardashian on the right https://t.co/gIrRIKcRoA

I love Khloe but fuckk she does not need to do so much Facetune lol like she doesn’t even look like herself https://t.co/SYHtzuv5Dx