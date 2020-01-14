«Каждый из нас сам по себе»: принцы Уильям и Гарри официально прокомментировали слухи об их ссоре

Звезды / Новости 14 января 2020

Cosmo

Скандал вокруг того, что принц Гарри и Меган Маркл решили отделиться от королевской семьи, не утихает. А в прессе начали активно распространяться слухи, что это окончательно испортило отношения принцев Уильяма и Гарри и что последний вместе с супругой поддается постоянной травле со стороны старшего брата.

Так, издание The Times опубликовало заявление принца Уильяма на этот счет: «Всю жизнь мы с братом шли в обнимку, но сейчас я не могу его обнять. Сейчас каждый из нас сам по себе, и это очень грустно». Но, как оказалось, этот комментарий — ложь. Сегодня герцоги выпустили официальное заявление, расставив все точки над «і».

«В британской газете появилась лживая информация, в которой говорится об отношениях между герцогами Сассекскими и Кембриджским. Для братьев, которых так волнуют проблемы психического здоровья, подобные подстрекательства кажутся оскорбительными и потенциально опасными», — сказано в их официальном обращении.

Кажется, даже в такой сложной ситуации Уильям и Гарри действительно пытаются сохранить хорошие отношения и быть командой.